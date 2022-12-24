Москва, 24 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 декабря подписал постановление о введении льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Льготы будут запущены с 1 января 2023 года.

Предприятиям будут возмещать до 50% затрат на покупку стартовых партий комплектующих, которые были произведены другими участниками кластера.

Предполагается, что данная мера поддержит производителей материалов и комплектующих, а также поможет восстановлению кооперационных связей.

Кроме того, указанные льготы должны стать стимулом для перехода на российскую базу компонентов.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года правительство России утвердило решение о докапитализации Фонда развития промышленности, более 8 млрд рублей направлено на реализацию проектов в сфере импортозамещения, модернизацию и расширение производств.