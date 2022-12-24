Киев, 24 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. На Украине одна из электростанций прекратила выработку электроэнергии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

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По информации пресс-службы, на Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

«Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в стране продолжают действовать ограничения в системе передачи электроэнергии, при этом наиболее сложная ситуация фиксируется в Киеве и Киевской области.

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