Звёздный городок, Московская область, 24 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Подмосковье посетил 24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусского лидера ознакомят с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Затем предполагается обсудить перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической отрасли.

В начале следующей недели, 26–27 декабря, Лукашенко примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Напомним, президент России Владимир Путин 19 декабря заявил о намерении в 2023 году отправить на орбитальную станцию космонавта из Белоруссии.

Роскосмос 20 декабря объявил о начале отбора белорусских кандидатов для космического полёта. Для этого в Россию прибыли шесть космонавтов.

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