Путин поздравил с 20-летием «Союз десантников России»
Москва, 24 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» объединил десятки тысяч мужественных, сильных духом людей, заявил президент России Владимир Путин.
Поздравительная телеграмма главы государства, посвящённая 20-летию создания Союза десантников, опубликована на сайте Кремля 24 декабря.
«За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей — ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов», — говорится в тексте.
Президент отметил, что члены союза неизменно демонстрируют ответственную гражданскую позицию и активно участвуют в жизни страны, реализуя проекты и заботясь о боевых товарищах и их семьях.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 декабря в телефонном разговоре поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с прошедшим днём рождения.