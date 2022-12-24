Москва, 24 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» объединил десятки тысяч мужественных, сильных духом людей, заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выступления ВДВ

Поздравительная телеграмма главы государства, посвящённая 20-летию создания Союза десантников, опубликована на сайте Кремля 24 декабря.

«За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей — ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов», — говорится в тексте.

Президент отметил, что члены союза неизменно демонстрируют ответственную гражданскую позицию и активно участвуют в жизни страны, реализуя проекты и заботясь о боевых товарищах и их семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 декабря в телефонном разговоре поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с прошедшим днём рождения.