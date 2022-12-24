Москва, 24 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект о лицензировании деятельности домов престарелых будет внесен в Госдуму в ближайшее время депутатами фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Нужно, во-первых, чтобы деятельность подобных структур — всех без исключения — была лицензирована», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, по его убеждению, поставщики подобных социальных услуг обязаны быть в соответствующем государственном реестре.

Для включения в реестр дома престарелых должны соответствовать установленным требованиям. А грубые нарушения требований должны являться основанием для исключения из реестра.

«А там и минус лицензия, и ответственность за работу вне закона», — рассуждает Нилов.

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В Кемеровской области произошел пожар в доме престарелых. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку. Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек.

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Минтруд РФ ожидает, что к 2040 году в России будет проживать порядка 43 млн граждан в возрасте 65+, в связи с этим министерство намеревалось реализовать единую систему ухода за нуждающимися в этом пожилыми людьми и инвалидами.