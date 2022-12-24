Воронеж, 24 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Воронеже в результате столкновения неустановленного автомобиля и пассажирского автобуса пострадали четыре человека. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 08:20 мск. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля врезался в идущий впереди автобус типа «Газель». От удара маршрутка столкнулась с припаркованными машинами, после чего опрокинулась на бок.

Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивают.

В полиции отметили, что в результате аварии в медицинское учреждение обратились водитель и три пассажира автобуса.

«По предварительным данным, легковой автомобиль Mazda столкнулся с микроавтобусом «Газель». Собственник иномарки заявил об угоне принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении.