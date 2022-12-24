Грозный, 24 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Прямую линию проведёт 29 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом 24 декабря сообщает телерадиокомпания «Грозный».

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Вечером 29 декабря состоится ежегодная прямая линия главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

В телерадиокомпании назвали это событие «самым ожидаемым» в уходящем году. Там отметили, что жители Чечни смогут задать вопрос Кадырову. Кроме того, он ответит на вопросы СМИ.

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