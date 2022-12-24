Киев, 24 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, 24 декабря опубликованная на официальном ресурсе по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, сигналы тревоги сейчас слышат жители Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской областей, а также г. Вознесенска.

Воздушная тревога также объявлена в Киеве и Киевской области.

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