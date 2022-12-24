Донецк, 24 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. ВСУ днём 24 декабря в третий раз за день обстреляли Донецк, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По Петровскому и Кировскому районам города было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня.

С начала суток по столице ДНР было выпущено не менее 35 снарядов.

Ранее в Народной милиции республики сообщили, что за минувшие сутки (23 декабря) ВСУ выпустили по территории ДНР 328 единиц боеприпасов из танков, РСЗО, ствольной артиллерии и миномётов. Трое мирных жителей получили ранения.