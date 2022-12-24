Вашингтон, 24 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон за пакетом военной помощи похож на поездку Ирода в Рим за титулом «избранного» царя Иудеи и средствами на войну с парфянами. Об этом 24 декабря написал автор портала The American Conservative Деклан Лири.

Валерио Кастелло. Избиение младенцев. 1658

«Ирод был второстепенным игроком в этой истории, так же как Зеленский будет второстепенным игроком в книгах по истории американского государства», — написал Лири.

Он отметил, что в то время, когда римские бедняки Рима голодают на улицах, казна города пустеет, чтобы поддержать фатально ущербный режим на другом конце мира.

При этом он подчеркнул необходимость вовремя пересмотреть приоритеты США. По его словам, поддержка власти Зеленского может завершиться необратимыми последствиями для мира.