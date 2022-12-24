Курск, 24 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, оно частично обесточено. Об этом сообщил 24 декабря глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По его словам, «прилётов», по предварительным данным, было три. Повреждения получили три частных дома, пострадавших нет.

«Посёлок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Курской области был обстрелян Суджанский район. Несколько снарядов упали в селе Махновка, пострадал один человек, одни жилой дом был полностью разрушен.

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