Москва, 24 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Молодёжные конструкторские бюро и лаборатории планирует создать Роскосмос, сообщает 24 декабря пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Космос наш!»

Командам предстоит работать над созданием нового поколения техники, обеспечением их универсальными платформами, проектированием российской орбитальной станции, которая в будущем сменит МКС, а также развитием научного космоса.

По словам генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, для решения приоритетных задач ракетно-космической отрасли обсуждается создание пяти-шести прорывных коллективов.

«Роскосмос планирует создать для них нетипичные условия работы — не только материальные, но и дать им возможность отойти от общепризнанного порядка проведения работ, нормативных ограничений», — сказал Борисов на Совете молодых учёных.

В ведомстве утверждают, что уже работают над новой технической политикой, создаётся цифровая платформа для стартапов и единая база данных по обмену передовым научно-техническим опытом. Для сокращения сроков разработки и испытания космических аппаратов отрасль должна быть максимально цифровизована, заключили в Роскосмосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Борисов заявил, что без коренной перестройки всей ракетно-космической отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство не только США и Европе, но также Индии и Китаю.