Москва, 24 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Резкое похолодание наступит 25 декабря в Московском регионе, улицы покроются опасными ледяными буераками, сообщил 24 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Он отметил, что в субботу, 24 декабря, температура будет околонулевой: — 2…+3 градуса. Осадки будут небольшими, но нудными — дождь и мокрый снег. Эта некомфортная погода покажется просто замечательной по сравнению с ожидаемой в воскресенье, 25 декабря.

«25 декабря из-за резкого похолодания вся эта каша под ногами, которую мы наблюдали в последние дни, превратится в ледяные буераки. Будет очень скользко и опасно», — сказал Вильфанд ТАСС.

Он призвал жителей Москвы и Подмосковья быть предельно аккуратными на улице.

В ночь на 25 декабря похолодает до минус 7–9 градусов в Москве и до минус 10–11 градусов в Подмосковье. В понедельник, 26 декабря, погода также будет морозной, сильная гололедица сохранится.

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