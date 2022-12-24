Москва, 24 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 декабря в телефонном разговоре поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с прошедшим днём рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Также обсуждались вопросы обеспечения безопасности на границе Азербайджана и Армении.

23 декабря, в день рождения Алиева, Путин направил ему телеграмму с поздравлением, отметив личный вклад президента Азербайджана в укрепление союзнического взаимодействия между странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться на полях саммита лидеров стран СНГ.