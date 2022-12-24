Ташкент, 24 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписан указ о реформе органов административного управления, в результате которой планируется значительно сократить в стране число ведомств и министерств. Соответствующий документ был опубликован 24 декабря в официальной газете «Халк сузи».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Согласно указу, в правительстве Узбекистана намерены сократить количество министерств с 25 до 21, кроме этого, планируется упразднить еще 20 различных ведомств. Так, будет проведена работа по упразднению министерства по поддержке органов местного самоуправления и старшего поколения. Кроме этого, будут объединены министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов и экономики, высшего образования и среднего специального образования, дошкольного образования и инновационного развития.

В тексте указано, что число вице-премьеров в Узбекистане сократится с восьми до четырех, больше они не будут совмещать данные посты с руководством министерствами.