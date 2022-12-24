Йоханнесбург, ЮАР, 24 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Не менее восьми человек стали жертвами взрыва бензовоза на севере Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом 24 декабря сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на представителя службы безопасности дорожного движения провинции Гаутенг Саймона Зване.

(сс) Rachealmarie Взрыв

По его словам, ЧП произошло в городе Боксбург к востоку от Йоханнесбурга. Взрыв произошел в результате того, что бензовоз, проезжая под мостом, задел строение верхней частью цистерны.

«Наряду с погибшими есть раненые, их число устанавливается», — сообщили по радио.

От взрыва пострадали несколько домов и здание больницы. На месте работают спасатели.

Напомним, что в начале декабря бензовоз взорвался на аэродроме в Рязанской области.

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