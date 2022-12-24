Восемь человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР
Йоханнесбург, ЮАР, 24 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Не менее восьми человек стали жертвами взрыва бензовоза на севере Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом 24 декабря сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на представителя службы безопасности дорожного движения провинции Гаутенг Саймона Зване.
По его словам, ЧП произошло в городе Боксбург к востоку от Йоханнесбурга. Взрыв произошел в результате того, что бензовоз, проезжая под мостом, задел строение верхней частью цистерны.
«Наряду с погибшими есть раненые, их число устанавливается», — сообщили по радио.
От взрыва пострадали несколько домов и здание больницы. На месте работают спасатели.
Напомним, что в начале декабря бензовоз взорвался на аэродроме в Рязанской области.
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