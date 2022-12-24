Луганск, 24 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Более 14 тысяч жителей Луганской Народной Республики трудоустроились через региональный центр занятости, сообщил 24 декабря директор учреждения Андрей Дмитриенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Луганск

«Из числа граждан, проживающих на освобождённых территориях, трудоустроено при содействии территориальных отделений республиканского центра занятости 14 262 человека на постоянные и временные рабочие места», — цитирует директора ТАСС.

Отмечается, что из общего количества состоящих на учёте в центре занятости работу нашли 88,5% граждан.

В основном жителям предоставляются места на промышленных предприятиях, в организациях коммунальной сферы, медицинских и образовательных учреждениях республики.

По словам Дмитриенко, центры занятости укомплектованы на 75% от общего количества необходимых сотрудников.

С января 2023 года учреждение начнёт выплачивать пособие по безработице жителям ЛНР в соответствии с российским законодательством, добавил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал оказать поддержку угольным предприятиям региона.