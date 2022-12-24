Херсон, 24 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Херсонской области за месяц задержаны восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом 24 декабря сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они подозреваются в пособничестве ВСУ в качестве корректировщиков, наблюдателей или членов диверсионно-разведывательных групп.

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