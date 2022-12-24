Москва, 24 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Москва и Минск активно работают над охраной западных границ Союзного государства (СГ). Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД Российской Федерации Михаил Галузин.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Россия и Белоруссия активно взаимодействуют по вопросам охраны западных границ Союзного государства, включая и модернизацию пограничной инфраструктуры, пояснил корреспондентам Галузин.

Он также добавил, что сотрудники погранслужб оперативно обмениваются сведениями по вопросам въезда-выезда, они ведут совместные «стоп-листы» в отношении иностранных граждан, нахождение которых признано нежелательным на территориях России и Белоруссии.

Замглавы МИД России также отметил, что предпринимаются и другие шаги по укреплению общего миграционного пространства Белоруссии и России.