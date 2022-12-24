Рим, 24 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Только президент России Владимир Путин может закончить конфликт на Украине, считает экс-премьер Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

По его словам, перспективы мира трудны. Он акцентировал внимание на том, что Кремль «до сих пор демонстрировал, что не хочет мира», добавив, что правительство Италии всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству. В качестве примера экс-премьер привел решение проблемы с зерном, заблокированным в портах Черного моря.

«Только президент Путин может положить конец этой бойне», — заявил бывший премьер-министр в интервью, которое 24 декабря опубликовала газета Corriere della Sera.

Отмечая, что Рим оказывал всестороннюю поддержку Украине вместе с союзниками по «Большой семерке», ЕС и НАТО, Драги продемонстрировал, что «Италия может быть ведущей страной в Европе». Он подчеркнул, что политика в отношении Киева и поддержка антироссийских санкций проводилась, несмотря на тесные связи между Римом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Владимир Путин в ходе встречи с журналистами сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины.