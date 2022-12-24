Кемерово, 24 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области предпринимателю, организовавшем приют в частном доме, в котором при пожаре погибли люди, предъявлено обвинение. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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По информации пресс-службы, 31-летнего предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей.

По предварительным данным, обвиняемый взял в аренду частный дом для временного проживания людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Отопление в доме поддерживалось от угольного котла.

«Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что работа по оказанию данных услуг происходила без заключения соглашений и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, это и привело к гибели граждан.

Сейчас специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Они установили собственника помещения. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек.