Кемерово, 24 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Кемерово направлена оперативная группа МЧС России, сообщает 24 декабря пресс-служба ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Опергруппу центрального аппарата МЧС возглавляют заместители министра Илья Денисов и Анатолий Супруновский.

Напомним, в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 22 человека, ещё двоих с ожогами госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 декабря в Кемерове на улице Таврической загорелся частный дом, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг.

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