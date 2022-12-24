Пропавшую в октябре беременную жительницу Волгограда нашли мёртвой
Волгоград, 24 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Пропавшая в октябре беременная жительница Волгограда Ирина Виноградова найдена мёртвой в Дубовском районе Волгоградской области. Об этом 24 декабря сообщает портал V1. RU.
Мвд.рф
Полиция
Отмечается, что тело 35-летней женщины было обнаружено 23 декабря в овраге. К её поискам были привлечены поисковые отряды.
Женщина пропала в октябре, в последний раз её видели у 33-й столовой в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах она погибла.