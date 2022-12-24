Луганск, 24 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09:20 (совпадает с мск) по н. п. Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрела погибли два мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 декабря киевские каратели обстреляли населенные пункты Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS.

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