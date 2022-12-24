Кемерово, 24 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Состояние одного из госпитализированных после пожара в доме престарелых в Кемерове остается тяжелым. Об этом 24 декабря сообщил журналистам врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов.

23.mchs.gov.ru Тушение пожара

Врач пояснил, что ночью 24 декабря в медучреждение доставили двух человек после пожара в доме престарелых.

Состояние одного из пациентов врачи оценили как состояние средней степени тяжести, сейчас они проводят симптоматическое лечение, при этом состояние второго пациента оценивается как тяжелое.

Он добавил, что состояние этих пациентов стабильное.

«На этапе медицинской эвакуации были проведены все правильные мероприятия, назначена инфузионная терапия, которая была продолжена в условиях палаты интенсивной терапии в областном ожоговом центре», — сообщил Денисов, добавив, что лечение продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 24 декабря на улице Таврической в Кемерове загорелся частный дом, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг.

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