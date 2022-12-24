Кемерово, 24 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Кемерово увеличилось число погибших в результате пожара, который произошёл в частном доме престарелых. Об этом 24 декабря сообщили в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным СК, всего в результате пожара погибли 22 человека. Ранее было известно о 20 погибших, а также ещё двух госпитализированных с ожогами.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 декабря загорелся склад Всероссийского института лёгких сплавов в Москве, расположенный по адресу: ул. Горбунова, 2.