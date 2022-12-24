Минск, 24 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об этом 24 декабря сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По информации журналистов, глава белорусского государства посетит с рабочим визитом Россию, он побывает в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Лукашенко намерен ознакомиться с деятельностью данного центра, системой подготовки и отбора космонавтов.

Уточняется, что белорусский лидер намерен обсудить дальнейшие перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере космоса.

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