Львов, Украина, 24 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами президента США Джо Байдена и украинского нациста Степана Бандеры. Об этом 24 декабря говорится в сообщении на сайте облсовета.

Степан Бандера

«В государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» возле литературного музея установили рождественский вертеп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди традиционных библейских персонажей в нём есть фигуры трёх гуцулов, Байдена и Бандеры.

Организаторы объяснили это тем, что каждая местность вносит в рождественские вертепы «национальный, региональный элемент, который их и отличает».

Напомним, рождественский вертеп представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова.