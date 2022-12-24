Во Львове рождественский вертеп дополнили фигурами Байдена и Бандеры
Во Львовском музее рождественский вертеп дополнили фигурами Байдена и Бандеры
Львов, Украина, 24 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами президента США Джо Байдена и украинского нациста Степана Бандеры. Об этом 24 декабря говорится в сообщении на сайте облсовета.
Степан Бандера
«В государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» возле литературного музея установили рождественский вертеп», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди традиционных библейских персонажей в нём есть фигуры трёх гуцулов, Байдена и Бандеры.
Организаторы объяснили это тем, что каждая местность вносит в рождественские вертепы «национальный, региональный элемент, который их и отличает».
Напомним, рождественский вертеп представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова.