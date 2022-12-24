Москва, 24 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации будет расследовать многочисленные факты преступлений киевских боевиков в отношении мирного населения. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

Согласно данным территориального штаба обороны Донецкой Народной Республики, в результате обстрела киевскими боевиками Киевского района Донецка и Никитовского района Горловки пострадали три человека, в том числе ребенок 2016 года рождения.

Пресс-служба, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает, что украинский военнопленный Вячеслав Андреев, который был командиром автомобильного отделения 93-й бригады ВСУ, рассказал, как террористы батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливали мирных граждан и их дома из танка в Мариуполе в ходе боев за город.

Отмечается, что следователи Следственного комитета России установят обстоятельства этих преступлений, они дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.