Кемерово, 24 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Пожар в доме престарелых в Кемерове возник, по предварительным данным, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает правительство области.

kuzbass. sledcom.ru Пожар в частном доме

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 24 декабря в частном доме в Кемерове погибли 20 человек. Приют создал пастор Евангельской христианской церкви.

Возбуждены уголовные дела о халатности, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.