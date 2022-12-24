Москва, 24 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Министерство обороны России 24 декабря рассказало в своем телеграм-канале о подвиге сержанта Кирилла Чудинова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Сержант, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, выполнял огневые задачи по поражению объектов противника в ходе наступательных действий российских войск.

Известно, что в ходе ожесточенного сопротивления противника Чудинов в составе расчета выполнил свыше 50 огневых задач. В результате прицельного огня была подавлена батарея украинских РСЗО, огневые позиции гаубиц, миномётов, а также уничтожено большое количество живой силы.

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В ведомстве подчеркнули, что профессионализм и самоотверженность сержанта позволили нанести существенный урон националистам и выбить их с занимаемых позиций.