Воронеж, 24 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Сирены гражданской обороны были включены в Воронежской области в связи с тренировкой сил защиты населения, угрозы жителям региона нет. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба областного правительства в своем телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сирена

По информации пресс-службы, утром 24 февраля жители области услышали сирены гражданской обороны, которые звучали на протяжении трех минут.

«Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается», — говорится в сообщении.

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Чиновники принесли извинения всем жителям, которых обеспокоила эта тренировка.