Сантьяго, 24 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Чили ввело режим чрезвычайного положения из-за сильного пожара в городе Винья-дель-Мар, расположенном в 120 км от столицы Сантьяго. Об этом сообщает News Day.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По официальным данным, два человека погибли, десятки получили ранения и сотни остались без крова. Подтверждено, что от огня пострадали 130 домов. По предварительным оценкам, их 500.

Пожар в Винья-дель-Мар, примыкающем к портовому городу Вальпараисо, начался днём 23 декабря. Очевидцы рассказывают о невыносимом жаре из-за пламени.

Власти предполагают, что пожар «рукотворен», его причины устанавливаются. Из некоторых районов эвакуируют людей. Для пострадавших открыты пять приютов.

Пламя быстро перекинулось из лесного массива в верхней части города на постройки из лёгких материалов, а затем стало распространяться дальше.

Винья-дель-Мар — курортный город, в это время года там много туристов. Пламя грозило перекинуться на парк, где находится исторический дворец Вергара.

В центральном Чили в этом сезоне бушуют лесные пожары, распространению огня способствуют аномальная жара и засуха.