Токио, 24 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Японские страховые компании перестанут возмещать возможный ущерб от военных столкновений судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины. Об этом 24 декабря сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечается, что решение вступит в силу с 1 января. По данным издания, решение вызвано отказом зарубежных компаний заключать соглашения по перестрахованию на основе рисков, связанных с навигацией в российской акватории.

При этом решение может оказать негативное влияние на доставку в Японию сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

Издание отмечает, что Япония планирует начать переговоры с зарубежными фирмами о возобновлении покрытия ущерба от военных столкновений для обеспечения стабильных поставок СПГ с «Сахалина-2».