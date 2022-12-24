Луганск, 24 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли населенные пункты Белокуракино и Рубежное из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08:40 (совпадает с мск) по н. п. Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:23 киевские каратели выпустили по Рубежному одну ракету из РСЗО HIMARS.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) сообщило об обстреле Киевского района Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено пять ракет.