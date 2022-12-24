Москва, 24 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Правительство России продлило специальную программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

По информации пресс-службы правительства, данное решение было принято из-за востребованности данной меры господдержки. Отмечается, что специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции продлевается до 30 октября 2023 года.

«Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше пяти процентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разница компенсируется кредитными учреждениями за счёт субсидий из средств федерального бюджета. В 2023 году на эти цели предусмотрено 15,4 млрд рублей, в 2024 году планируется выделить еще 19,5 млрд рублей.

Отмечается, что для закупки комплектующих и сырья льготная ставка действует в течение одного года, а для закупки средств производства и оборудования — три года.

Так, льготный кредит можно взять на закупку импортных продовольственных товаров, лекарств, фармацевтической продукции, транспортных средств, стройматериалов, различных станков, сельскохозяйственных машин, а также электроники.

Уточняется, что средства льготных кредитов можно направлять как на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, оборудования и сырья, так и на оплату пусконаладочных и проектировочных работ, а также уплату таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Напомним, что спецпрограмму льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство России запустило в мае текущего года. Ранее льготный кредит можно было взять до 31 декабря 2022 года.