Вашингтон, 24 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Кризис на Украине показал многим странам, что многополярная система работает лучше, чем американоцентричная. Об этом 24 декабря пишет обозреватель The National Interest Роберт Рабил.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению автора, именно украинский конфликт подтолкнул множество стран к тому, чтобы преследовать свои интересы, а не исполнять волю Вашингтона.

Он отметил, что многие страны являются друзьями или союзниками США, но они не являются противниками России и Китая из-за украинского кризиса.

«Следовательно, их политика диктуется их собственными интересами, свободными от идеологической бинарности времен холодной войны», — заключил он.

Также отмечается, что эта тенденция способна поставить в опасное положение американский доллар, привлекательность которого «потеряла часть своего блеска». Госдолг США превысил отметку в $31 трлн, а глобальное влияние Вашингтона снижается.