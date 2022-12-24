Новосибирск, 24 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На голову восьмилетнего мальчика с крыши упал кусок льда. Об этом 24 декабря сообщает СУСК России по Новосибирской области.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Сосульки

По данным ведомства, инцидент произошел днём 22 декабря у многоквартирного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска.

«Восьмилетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Следователи провели осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Санкт-Петербурге на женщину с козырька крыши упала наледь.

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