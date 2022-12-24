В Новосибирске возбудили дело после падения наледи с крыши на ребенка
В Новосибирске на голову восьмилетнего мальчика с крыши упал кусок льда
Новосибирск, 24 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На голову восьмилетнего мальчика с крыши упал кусок льда. Об этом 24 декабря сообщает СУСК России по Новосибирской области.
По данным ведомства, инцидент произошел днём 22 декабря у многоквартирного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска.
«Восьмилетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).
Следователи провели осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины, обстоятельства и виновники произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Санкт-Петербурге на женщину с козырька крыши упала наледь.
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