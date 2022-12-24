Владивосток, 24 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Приморском крае без электроснабжения остаются восемь населенных пунктов. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Скамейка в сугробе

По данным пресс-службы, на 14:00 24 декабря без электричества остаются восемь населенных пунктов в Ольгинском районе, в том числе четыре населенных пункта полностью обесточены, в четырех населенных пунктах нет света частично.

Отмечается, что объекты жизнеобеспечения специалисты запитали от резервных источников.

Уточняется, что на двух участках автотрасс в Уссурийске и во Владивостоке ограничено движение для большегрузных автомобилей. Кроме этого, движение ограничено на двух участках автодорог регионального значения в Кавалеровском и Ольгинском муниципальных образованиях.

По информации пресс-службы, с 17 населёнными пунктами Ольгинского района нарушено транспортное сообщение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мощный циклон обрушил на Приморье до шести месячных норм осадков.

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