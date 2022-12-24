Кемерово, 24 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Организатор социального приюта в Кемерове, в котором погибли 20 человек, и собственница здания задержаны. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

kuzbass. sledcom.ru Пожар в приюте

«Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина сдавала здание в аренду. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, найден организатор приюта, который находился в доме. Им оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Сейчас он также находится в следственном отделе.