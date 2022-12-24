Москва, 24 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 24 декабря в своем телеграм-канале видео, в котором майор Денис Черняков рассказал о своём участии в специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Майор сообщил, что является офицером в четвертом поколении и не понаслышке знает, что такое Родина и что такое защищать Родину.

«Это просто необходимо закончить. Победить, искоренить на корню», — сказал Черняков, добавив, что принимал участие в специальной военной операции с первых дней.

Майор рассказал, как было трогательно читать письма школьников, пишущих «Дорогой солдат…», добавив, что в эти моменты у военнослужащих, прошедших через многое, на глазах наворачивались слезы.

В министерстве отметили, что Черняков получил за участие в штурме и удержании стратегически важных объектов три ордена Мужества.

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«Во время одной из первых задач боеприпасы нам могли доставлять только по воздуху. На утро второго дня мы с другом захватили трофейный автомобиль и уже с его помощью наладили и подвоз боеприпасов, и эвакуацию раненых. И всё это — под постоянным минометным и артиллерийским обстрелом», — приводят слова майора в ведомстве.