Москва, 24 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Российские ракетные установки «Искандер» и комплексы С-400, переданные Белоруссии, повысят эффективность совместной противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы ПВО», — сказал Галузин.

Он отметил, что Россия передала Белоруссии новейшие образцы вооружения — мобильные оперативно-тактические ракетные установки «Искандер» и комплексы ПВО «С-400».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переданные Россией С-400 и «Искандеры» поставлены на боевое дежурство.

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