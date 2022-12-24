Москва, 24 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Военно-биологические программы США на Украине курировали спецслужбы и фармацевтические гиганты, незавершённые исследования переносятся в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 24 декабря на брифинге.

(сс) IAEA Imagebank Лаборатория

Он подчеркнул, что Минобороны России располагает документальными подтверждениями работы США с компонентами биологического оружия на территории Украины, они представлены странам — участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) на полях обзорной конференции в Женеве.

Так, исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций проводились в научных институтах, в том числе в Украинском противочумном институте имени Мечникова. США предоставляли проектам финансовую, научно-техническую и кадровую поддержку.

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До сих пор оставались в тени некоторые ключевые фигуранты украинской военно-биологической программы. В их числе экс-директор агентства США по снижению оборонной угрозы (DTRA) Кеннет Майерс, экс-глава центра по контролю и профилактике заболеваний Томас Фриден, главный научный сотрудник Pfizer и другие.

Кириллов отметил, что все эти лица связаны с Демократической партией США.

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Представители США, заявил он, предложили создать при ООН объединённый механизм расследования биологических инцидентов, так как им нужен лояльный и контролируемый инструмент на случай вспышек инфекций.

Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения российской стороны в нарушении КБТО.

Свои незавершённые на Украине исследования США переносят в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Кроме того, спорные исследования переносятся на территорию «третьих стран», чтобы не отчитываться за них.

Пентагон наращивает сотрудничество со странами Африки и Азии, такими как Кения, Камбоджа, Сингапур, Таиланд. Ведомство особенно интересуют страны, где есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.

Западные СМИ, отметил Кириллов, крайне скудно освещали 9-ю Обзорную конференцию государств — участников КБТО. Россия видит в этом попытку США и их союзников умолчать о неудобной теме военно-биологических исследований.