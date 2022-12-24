Киев, 24 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Киеве продолжают экстренно отключать электричество. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба украинской компании ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По информации пресс-службы, в столице Украины продолжаются экстренные отключения света, в Киеве не удается стабилизировать напряжение в электросетях.

«Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Киеве остановлена работа всего электротранспорта.

Читайте также: В Киеве экстренно отключают свет из-за сбоев в энергосистеме

Об этом: В Киеве экстренно отключают свет из-за сбоев в энергосистеме