Киевские энергетики сообщили об экстренных отключениях света
Киев, 24 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Киеве продолжают экстренно отключать электричество. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба украинской компании ДТЭК.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
По информации пресс-службы, в столице Украины продолжаются экстренные отключения света, в Киеве не удается стабилизировать напряжение в электросетях.
«Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — сообщает пресс-служба.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Киеве остановлена работа всего электротранспорта.
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