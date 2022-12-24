Луганск, 24 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ, сообщил 24 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Кроме того, было уничтожено два танка, четыре бронетранспортера, одна артиллерийская установка, один беспилотный летательный аппарат и 17 единиц специальной автомобильной техники.