Донецк, 24 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали женщина и её ребенок. Об этом 24 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«По уточненной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района (Донецка) по улице Университетской пострадал ребенок — девочка 2016 года рождения и её мать 1983 года рождения», — написал глава города.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) сообщило об обстреле Киевского района Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Донецке продлил срок ареста 19 боевикам полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым было предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, признанной террористической.