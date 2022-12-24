Токио, 24 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Страны Центральной Азии и Япония выступили за уважение к принципам суверенитета всех государств. Это указано в совместном заявлении по результатам переговоров в Токио глав МИД этих стран, сообщает МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В тексте документа указано, что стороны поддерживают принципы уважения к независимости, территориальной целостности и суверенитету всех государств, кроме этого, они выступают за запрет угрозы применения силы и мирное урегулирование конфликтов. Министры договорились сотрудничать для нераспространения ядерного оружия и осуществления процесса ядерного разоружения.

В документе подчеркивается значимость обеспечения логистической, энергетической, продовольственной безопасности и заявляется о важности борьбы с практикой экономического принуждения.

Участники переговоров заявили о значимости укрепления усилий по противодействию экстремизму и терроризму, борьбы с транснациональной организованной преступностью, министры подчеркнули важность развития социально-экономической инфраструктуры для стабилизации ситуации в регионе.

В документе указано, что стороны обеспокоены решением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане о запрете на обучение афганских женщин в вузах страны, они предложили создать инклюзивное правительство Афганистана, в которое нужно включить всех представителей местного сообщества. Помимо этого, министры заявили о приверженности цели полной денуклеаризации КНДР.

Отмечается, что стороны намерены развивать партнерство государств Центральной Азии и Японии, считают значимым сотрудничество в области образования, сельского хозяйства, торговли, инвестиций, здравоохранения, а также выказали заинтересованность в изучении итогов проведенного в Японии исследования на тему Транскаспийского международного транспортного маршрута.