Вашингтон, 24 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Соединенные Штаты превратились в украинский банк, постоянно выдавая Киеву миллиарды долларов, что вызывает проблемы в самих США, пишет обозреватель Энтони Гонсалес в статье для American Thinker.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

«Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан», — пишет Гонсалес.

Таким образом обозреватель отреагировал на предложение выделить Киеву $45 млрд. Гонсалес посетовал на то, что политики США не заботятся о своих гражданах, несмотря на инфляцию, рекордные показатели нелегальной иммиграции, эпидемию наркотиков и уровень безработицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Конгресса США одобрил 22 декабря проект бюджета страны на 2023 год в $1,7 трлн, в котором почти $45 млрд выделят на помощь киевскому режиму и союзным странам.

Более 300 млн долларов выделяется на «противодействие влиянию России», в том числе на поддержку «энергетической независимости и экономической стабильности стран, находящихся под давлением России».

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