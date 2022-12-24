Москва, 24 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. США переносят биолаборатории и незавершённые исследования с Украины в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом 24 декабря сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершённые в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», — сказал Кириллов.

Отмечается, что параллельно с этим наращивается сотрудничество Пентагона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, а именно Таиландом, Сингапуром, Камбоджей и Кенией.

По его словам, для военного ведомства США особый интерес представляют государства, в которых уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.