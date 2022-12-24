Москва, 24 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы летчиков Воздушно-космических сил России. Соответствующее видео было опубликовано 24 декабря в телеграм-канале ведомства.

Mil.ru Су-34

На кадрах видно, как военнослужащие выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС России в любых метеорологических условиях.

«При выполнении боевых вылетов осуществляем прикрытие штурмовой авиации, поиск наземных объектов, их распознавание и уничтожение, — рассказал летчик Су-34 Даниил. — Морально-психологическое состояние в коллективе боевое, все настроены на работу, никто не жалуется».

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В министерстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 несут боевое дежурство круглосуточно, добавив, что боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.